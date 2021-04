Strafschopprobleem bij AA Gent: "Nog niet op getraind, maar het zal wel eens op de agenda komen"

Van de tien penalties die AA Gent dit seizoen kreeg, werden er vier rechtstreeks gescoord. Alessio Castro-Montes scoorde wel in twee tijden tegen Standard, maar er zit dus weer een nieuwe strafschopnemer aan te komen.

Castro-Montes bracht Gent na de tweede strafschop van de namiddag wel op voorsprong, maar daarna ging Standard erop en erover. “Zoals vaker lieten we het volledig liggen in de tweede helft. We deden alles fout. Voetballen lieten we uit en we zakten in. Logisch dat je dan het deksel op de neus krijgt. Niet te vergeten dat we kansen genoeg hadden, maar die moet je gewoon omzetten", klinkt het op de clubsite.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de flankspeler een strafschop in twee tijden binnentrapt. "Ik trap hem natuurlijk liever in een tijd binnen, maar hij zat en dat telde. Er was ook wel geluk mee gemoeid, maar ik denk dat de volgende voor iemand anders wordt. We trainden er nog niet extra op maar ik denk dat het volgende week wel eens op de agenda komt. Wat rest er ons nu? Alles geven in de laatste twee wedstrijden, al is het maar voor onszelf.”