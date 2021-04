De 19-jarige topschutter van Standard: "Dat is schandalig voor een club als Standard"

De matchwinnaar in Standard-Gent werd weeral Michel Balikwisha. De 19-jarige aanvaller is daarmee zowaar de topschutter van de Rouches. Al focust hij vooral op play-off 2 halen.

Balikwisha heeft nu zeven keer gescoord, al was het wel een poosje geleden. “Ik had nooit gedacht topscorer te zijn van deze ploeg, het is ongelofelijk. Ik mis weinig, want ik blijf altijd cool voor doel. Als Carcela de bal had, wist ik dat ik moest blijven waar ik was. Toen hij mij zag, wist ik dat ik moest aanzetten.”

En nu de play-off 2 veiligstellen. “We hadden nog 3 matchen te spelen, en we wilden zoveel mogelijk winnen. We moeten ons kwalificeren voor Play-Off 2, want op de twaalfde plaats staan, was echt een schande voor deze club. We bekijken nu match per match. We zijn nog jong, maar op het terrein bestaat er geen leeftijd meer. Je moet klaar zijn, want anderen kunnen zomaar jouw plaats innemen."