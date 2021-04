Leye had toch wel wat aan te merken op de VAR na tweede penalty: "Ze helpen de ref niet"

Standard won van AA Gent zondag en deed daarmee een goede zaak voor de top acht. De Rouches kregen wel twee strafschoppen tegen, maar Gent benutte er maar één van. In de rebound dan nog...

Maar over die strafschop was Leye niet gelukkig. "De tweede penalty die zij krijgen, was volgens mij niet terecht. De bal was buiten, en ik weet ook niet of Bodart contact maakt met Nurio. Het probleem ligt niet zozeer bij de scheidsrechter, maar wel bij de VAR, dat hem verplicht om een beslissing te nemen. De ref werd hier niet echt geholpen door de VAR", klonk het achteraf.

Dat zijn ploeg terugknokte, stemde hem dan wel tevreden. "In de tweede helft hebben we wel goed gereageerd, en lieten we de goede dingen zien die we ook al tegen Genk toonden. Wij zitten met een heel jonge ploeg, die nu eenmaal fouten maakt, maar dan is het goed dat je kunt reageren. Dat toont dat ze karakter hebben. En dat is de sterkte van deze ploeg. Het komt er nu op aan om van dit rotseizoen toch nog iets positiefs te maken."