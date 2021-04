Standard gaat op en over AA Gent in cruciaal duel voor top 8

Standard is erin geslaagd om het cruciale duel in de strijd voor de top 8 tegen AA Gent te winnen. De Rouches kwamen eerst op achterstand maar gingen nog op en over de Buffalo's voor hun eerste competitieoverwinning sinds eind januari.

AA Gent was de meest aanwezige ploeg in de openingsfase maar het grootste doelgevaar kwam van de voet van Lestienne. Na een uitstekende voorzet van Hugo Siquet kon Lestienne aan de tweede paal binnenwerken maar de goed gevolgde Bolat en de paal voorkwamen de achterstand voor de Buffalo's.

Even later was het de beurt aan AA Gent om de paal te treffen. Een beheerst, laag afstandsschot van Kums ging gevaarlijk richting het doel van Standard maar spatte uiteen op de paal.

Penaltyspook AA Gent

Er was geen vuitlje aan de lucht voor de thuisploeg maar Moussa Sissako bleef wel iets té rustig aan de bal in de eigen 16 en zag de aankomende Nurio niet komen. Sissako besloot om een tikje uit te delen en kwam daar niet mee weg, penalty oordeelde scheidsrechter Laforge. Yaremchuk zette zich achter de bal maar trapte te zwak op doel. Bodart bracht redding met zijn voeten en kon in twee tijden de bal klemmen.

Niet veel later kregen de bezoekers opnieuw een penalty met wat hulp van de VAR. Bodart kwam uit en bracht Nurio ten val, die er op zijn beurt nog een schepje bovenop deed. Laforge oordeelde eerst geen penalty maar na het bekijken van de beelden ging de bal wel op de stip. Geen Yaremchuk, wel Castro-Montes die zich achter de bal zette. Die werkte even slecht af als zijn Oekraïense ploegmaat maar kon net als tegen Cercle Brugge nog scoren in de rebound.

© photonews

Tweemaal appel voor nieuwe penalty

In de tweede helft was de eerste kans voor AA Gent. Standard ging in de tweede helft volle vaart vooruit en liet ruimte liggen in de rug. Yaremchuk speelde de meegelopen Depoitre aan maar die verkwanselde de kans helemaal.

© photonews

Yaremchuk wou graag een derde strafschop en ging nogal opzichtig neer, aan de overkant wou Standard ook een strafschop voor hands van Nurio. Tweemaal vond Laforge het toch niet genoeg om te fluiten, ook de VAR kwam niet tussen.

Standard wil erop en erover gaan

Standard bleef druk zetten op de helft van Gent maar puurde daar nog niet veel doelgevaar uit. Tot Siquet besloot de bal laag voor te zetten en Jackson Muleka uitstekend voor zijn man kwam om de bal aan de eerste paal in doel de sliden.

AA Gent was het noorden kwijt en Standard bleef komen. Leye besloot Carcela in de strijd te gooien en heeft zich dat niet beklaagd want de spelverdeler zag Balikwisha richting de zestien lopen en verstuurde hij een uitstekende dieptepass. Balikwisha nam de bal perfect mee en besloot met de binnenkant van zijn linkervoet schuin over Bolat in doel.

© photonews

Een verdiende voorsprong voor Standard, dat meer leek te beseffen hoe noodzakelijk deze wedstrijd was in de strijd voor de top 8. In de slotfase kreeg Muleka nog twee uitstekende kansen om de wedstrijd helemaal te beslissen maar hij kwam niet meer tot scoren.

In de stand springt Standard over AA Gent naar de achtste plaats en een ticket voor play off-2. Voor AA Gent lijkt het met nog twee duels voor de boeg heel lastig te worden om nog in die top 8 te belanden.