Union hijst zich naast Antwerp na gelijkspel, Genk lijkt uitgeteld voor titel

Racing Genk had één opdracht voor het duel tegen Union: de drie punten thuishouden. De Limburgers kwamen op voorsprong dankzij Mark McKenzie maar Boniface hing voor de rust de bordjes nog gelijk. In de tweede helft werd er niet meer gescoord waardoor Genk zijn lot niet meer in eigen handen heeft.

Na het puntenverlies van Antwerp op het veld van Club Brugge konden zowel Union als Genk maar best winnen en dat was te merken in een wervelende eerste helft in een kolkende Cegeka Arena. Zonder El Khannouss, Oyen en Samatta bij Genk. De bezoekers kregen voor de wedstrijd een klap te verwerken toen aanvoerder Teuma zich blesseerde bij de opwarming.

Adingra niet voorbij Vandevoordt

De eerste grote kans was voor Adingra die aan de tweede paal werd vrijgelaten maar de voet van Vandevoordt stond in de weg om de score te openen. Een kwartier later kreeg Adingra een zo mogelijk nog grotere kans na mistasten van McKenzie maar opnieuw stond Vandevoordt in de weg met een knappe parade.

Trésor-McKenzie

Enkele minuten daarvoor was McKenzie wel van goudwaarde voor Genk. Voor de derde keer in de play offs kopte hij raak op aangeven van Mike Trésor. De Amerikaanse verdediger kwam perfect ingelopen om vrijstaand de 1-0 in doel te werken.

Genk zag dat er veel ruimte lag tussen het middenveld en de verdediging van de bezoekers maar kon daar niet optimaal van profiteren. Bij Union gingen ze naarstig op zoek naar de gelijkmaker.

Boniface

Na drie gepakte pogingen van Adingra kreeg Boniface zijn kans. Hij kapte McKenzie uit in de 16 en fusilleerde Vandevoordt in de korte hoek om Union langszij te brengen.

Nog voor rust leek Genk een strafschop te krijgen toen Burgess opzichtig zijn been liet hangen op de doorgebroken Paintsil maar de fout van de Engelsman gebeurde net buiten de 16 waardoor we gingen rusten bij een 1-1 stand.

Geen schot meer tussen de palen

Het wervelende tempo hield niet stand in de tweede helft, die vooral in de eerste twintig minuten bol stond van de blessurebehandelingen. Genk ging het meeste op zoek naar een doelpunt aangezien een overwinning hen weer helemaal in de ttitelstrijd kon brengen maar slaagde er niet in om Moris te bedreigen met een schot tussen de palen.

Union kwam dan weer helemaal niet in de buurt van Vandevoordt. De Genkse goalie moest zich in de eerste helft meermaals onderscheiden maar in helft twee kreeg hij geen schot meer te verwerken. Al was het wel even opletten toen Yorbe Vertessen gevaarlijk dicht kwam maar zijn schot in het zijnet mikte.

Genk probeerde nog alles op alles te zetten om de drie punten thuis te houden maar verder dan een punt kwamen ze niet. Union hijst zich zo mee aan de leiding maar Antwerp staat met gelijke punten wel boven Union in de stand. Genk volgt op 3 punten, de titel lijkt in Genk zeer ver weg.