Serge Gumienny velt snoeihard oordeel over gebeurtenissen met Christian Burgess

Geen man die meer onder vuur lag in de match tussen Genk en Union dan Christian Burgess. Hij verdiende zeker een rode kaart.

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny volgde de partij tussen KRC Genk en Union SG. Zeker Christian Burgess speelde zich in de kijker. Volgens Gumienny had hij drie keer rood verdiend in deze match.

Vlak voor rust haalde de Union-verdediger Paintsil neer, al dan niet binnen de zestien. Ref Laforge wees eerst naar de stip, VAR Boterberg vond dat de fout buiten de rechthoek was gebeurd. Op de tv-beelden was dat niet duidelijk te zien. Waarom greep de VAR dan in?”, vraagt Gumienny zich af bij Het Belang van Limburg.

Wellicht beschikte de VAR over andere beelden, maar daarom is het precies zo belangrijk volgens Gumienny dat die beelden met de kijker gedeeld worden. Burgess kreeg geel, maar eigenlijk had dat rood moeten zijn. “Hij ging door met voet en studs vooruit op kniehoogte. Een zeer gevaarlijke charge. Al-tijd rood.”

Ook na de rust waren er enkele bedenkelijke fases waarbij Burgess betrokken was. “Net voor het uur ontsnapte de Brit een tweede keer aan de uitsluiting, nadat hij Heynen had aangelopen. Bij een tackle op Samatta kwam hij nog een derde keer goed weg. Wat mij betreft had Laforge - die het blijkbaar vertikte - de Unionist vroegtijdig naar binnen moeten sturen. En dat zou zeer, zeer belangrijk geweest zijn voor het vervolg van de wedstrijd.”