Senne Lynen maakt zich klaar voor match van het jaar tegen Antwerp: "Ze zagen er niet fris uit"

Volgende week wacht met het rechtstreekse duel tussen Antwerp en Union misschien wel de apotheose van dit seizoen. Union mag Antwerp niet laten winnen in het eigen Bosuilstadion om zelf nog kampioen te kunnen spelen.

Union had na het verlies van Antwerp een uitgelezen kans om over de Great Old te springen maar de Brusselaars speelden 1-1 gelijk op het veld van Racing Genk waardoor ze nu een half puntje achter Antwep zijn.

"Daarom zijn we toch een beetje teleurgesteld na het gelijkspel", klinkt het bij Union-middenvelder Senne Lynen. "We hadden een gouden kans om in ideale positie naar Antwerp te trekken."

"Tweede doelpunt zat erin"

"Vandaag speelden we een goede eerste helft met veel kansen waarin we ook wel een tweede keer konden scoren. Genk speelde op het einde alles of niets waardoor we wat meer op de counter aangewezen waren. Als we het daar beter konden uitspelen, zat een doelpunt er wel in .We gingen alleszins nooit voor een gelijkspel maar wel voor de overwinning", verzekert Lynen.

"Antwerp mag niet winnen"

Volgende week trekt Union dus naar Antwep voor een rechtstreeks duel om de titel misschien wel te beslechten. Als Antwerp wint, is het zover. "Misschien hebben ze wel een tik gekregen na het verlies in Brugge. Ze zagen er niet zo fris uit vond ik."

"Antwerp dat wint, dat moeten we absoluut vermijden. Op de laatste speeldag moeten ze alleszins nog naar Genk terwijl wij nog een thuiswedstrijd hebben", zegt een op twee gedachten hinkende Lynen. "Maar we zullen spelen omm te winnen", besluit hij nog snel.