Geraerts bijt van zich af na kritiek op Burgess: "Vorige week kon Genk twee rode kaarten hebben gekregen maar eindigden ze met 11"

Karel Geraerts en Union zijn met 4/6 goed uit de dubbele confrontatie met Racing Genk gekomen. De Brusselaars hebben bovendien alles in eigen hand om de titel te pakken, al mag er dan niet verloren worden op het veld van Antwerp volgende week.

Vorige week opende Karel Geraerts de persconferentie met te zeggen dat het een gesloten wedstrijd was in het Dudenpartk. In de Cegeka Arena begon het helemaal anders. "Heel open", vond Geraerts nu. "Beide ploegen gingen nadrukkelijk op zoek naar doelpunt en Genk kwam als beste ploeg uit de startblokken", klinkt het.

Met een punt terugkeren uit de Cegeka Arena is allesbehalve een slecht resultaat maar toch was Geraerts niet tevreden. "De jongens hebben dan wel fighting spirit getoond, maar ik ben niet tevreden. We kregen vandaag een mooie kans om aan de leiding te komen maar hebben die niet gegrepen."

Burgess en paniekvoetbal

Genk-trainer Vrancken vond dat Burgess een rode kaart moest krijgen tijdens de wedstrijd én dat Union vanuit een egelopstelling opereerde in de tweede helft. Zonder dat er een expliciete vraag over kwam, reageerde Geraerts wel op de uitlatingen van zijn concullega.

"We trapten de bal alleszins niet zomaar vooruit in de hoop dat hij goed zou vallen, er zit weldegelijk een idee achter.", oordeelt hij.

"En dat Burgess rood had moeten krijgen? Op het einde van de rit ben ik ervan overtuigd dat je correct uitkomt met kaarten, var... Vorige week konden er twee spelers van Genk rood hebben gehad maar stonden ze no wel op het veld. Daar heb ik toen niets van gezegd", besluit hij met een stevige knipoog richting Vrancken.