Zinderende ontknoping, maar niet alle teams in play-offs even 'Belgisch': hoe Genk en Union aan voorwaarden voldoen

Het Belgische kampioenschap bereikt stilaan de climax, met komende zondag Antwerp-Union. Genk kreeg het voorbije weekend al het bezoek van Union en in deze affiche was de Belgische inbreng toch wel beperkt.

Onze vaderlandse competitie staat bekend als de Jupiler Pro League en die officiële naam komt minstens even vaak terug dan het begrip 'Belgische competitie'. Er zijn ook sowieso ploegen die meer op Belgische spelers rekenen dan andere en dat zien we ook in de Champions' play-offs. Laten we de affiches van speeldag 4 erbij nemen.

Vooral bij Union weinig Belgen

In Club-Antwerp hadden beide clubs 8 Belgen op het wedstrijdblad. Een ander verhaal in Genk-Union. Genk deed het met 6 landgenoten, Union met slechts 4. *Opgelet: bij een dubbele nationaliteit gaan we bij deze cijfers ervan uit dat de speler de nationaliteit draagt van het land dat hij internationaal vertegenwoordigt of vertegenwoordigd heeft.

Voldoen deze teams zo wel aan de voorwaarden van het bondsreglement? Jawel, en hiervoor moeten we artikel B4.113 onder het hoofdstuk 'wedstrijden van eerste mannenploegen' erbij halen. Dat stelt dat clubs uit het profvoetbal een lijst moeten bijhouden met een onbeperkt aantal spelers U21. En dan is er nog die lijst van spelers ouder dan U21.

"Een lijst van maximaal 25 spelers, waarvan er minimaal 8 dienen opgeleid te zijn door Belgische clubs, er mee rekening houdende dat minimaal 3 spelers dienen te beantwoorden aan de bijkomende vereiste dat zij reeds voor hun 21ste verjaardag aan deze voorwaarde dienen te voldoen", staat in het reglement gelezen.

Gegevens voor 23ste verjaardag van tel

De omschrijving 'opgeleid door een Belgische club' komt er mee overeen dat die speler voor zijn 23ste verjaardag minstens drie volledige seizoenen gekwalificeerd was voor een club in ons land. Als we even de blik op Union richten, dan zijn ook Moris, Lazare, Vertessen en Imbrechts opgeleid in België.

Bij KRC Genk kunnen zo ook Cuesta, Paintsil, El Khannouss (al is laatstgenoemde nog U21 en doorliep die sowieso alle jeugdreeksen in ons land) als opgeleid in België beschouwd worden. Voldoende kansen geven aan Belgische talenten blijft in elk geval voor alle eersteklassers een aandachtspunt.

* Zoniet kom je aan een hoger cijfer. Zo hebben Bilal El Khannouss (Genk), Denis Odoi (Club Brugge), Anthony Moris (Union) en Joachim Imbrechts (Union) allen ook de Belgische nationaliteit, maar als international komen of kwamen zij uit voor respectievelijk Marokko, Ghana, Luxemburg en Zweden.