Wouter Vrancken niet akkoord met VAR: "Waarom was dat geen penalty?"

Racing Genk heeft het niet meer in eigen hand. Door het gelijkspel tegen Union moeten ze zelf al 6/6 pakken en hopen dat Antwerp en Union in de komende twee wedstrijden niet winnen.

"Ik kan nu niet zeggen dat de mentaliteit en de spirit niet goed zaten. Dat was vorige week wel anders", vertelt Genk-trainer Wouter Vrancken op de persconferentie achteraf. Via McKenzie kwamen de Limburgers op voorsprong na een kwartier. "Verdiend", volgens Vrancken. "Maar het energiegehalte viel daarna wat weg."

"In de eerste helft wou Union ook naar voor maar in de tweede helft was dat minder het geval. Toen kropen ze in een egelstelling, hopend dat de bal goed viel in de omschakeling. Wij hebben getoond dat we er voor zijn blijven gaan maar kansen creëren tegen die torens die op enkele meters van elkaar in de 16 staan is moeilijk", zucht Vrancken.

Penaltyfase en Burgess

Enkele minuten voor rust leek Genk opnieuw op weg naar een voorsprong toen Lardot naar de stip wees. De VAR corrigeerde echter en legde de bal buiten de 16, wat Vrancken niet snapt. "Er was volgens mij geen duidelijk beeld om te zeggen dat de scheidsrechter fout was."

De dader van die fout was neit toevallig Christian Burgess. "Ik denk dat iedereen verbaasd is dat die de hele wedstrijd op het veld mocht blijven staan. Na zijn gele kaart loopt hij bewust Heynen aan, tackelt hij Samatta omver... De details vallen naar de verkeerde kant", analyseert de trainer van RC Genk.

Titel weg?

Met nog twee speeldagen te gaan volgt Genk nu op 3(,5) punten van Antwerp. De titel lijkt nu wel heel ver weg te zijn. "Er moet nog een heel speciaal scenario gebeuren om het nu nog te halen. Ik zei vooraf dat we 9/9 nodig hadden maar dat is niet gelukt", besluit hij.