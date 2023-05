Mike Trésor doet oproep richting Wouter Vrancken en dat kan weleens slecht nieuws zijn voor ander toptalent

Er lijkt haast geen wedstrijd voorbij te gaan zonder een assist van Mike Trésor. Ook tegen Union wist hij het hoofd van Mark McKenzie te vinden. Al leverde het RC Genk slechts één punt op.

Met zijn 23e assist brak Mike Trésor het record van de Belgische competitie. "Voor mij persoonlijk is dat heel leuk maar spijtig genoeg levert het niet meer dan één punt op", denkt Trésor meteen in het belang van het team.

Terugkruipend Union

Genk speelde nochtans niet slecht tegen Union maar kon in de tweede helft niet genoeg gevaar creëren. "Het is niet de eerste keer dat we punten laten liggen na een goede wedstrijd. In de tweede helft werd naarmate de tijd verstreek bovendien meer en meer duidelijk dat ze tevreden waren met een punt. Ze vormden steeds meer een laag blok en dan is het heel moeilijk om grote kansen te creëren", klinkt het.

De titel lijkt nu ver weg voor Genk maar zolang het nog kan, wil Genk niet van opgeven weten. "Het kan mathematisch nog en zolang dat zo is, moeten we er vol voor gaan. We moeten doen waar we zelf een invloed op kunnen hebben: onze eigen wedstrijden winnen. Dan zullen we zien waar we staan op het einde."

Nieuwe positie?

Vrancken verwees El Khannouss en Oyen naar de bank en bracht Sor in de plaats waardoor Trésor als aanvallende middenvelder mocht spelen tegen Union. "Mijn favoriete positie", zegt hij overtuigend. "Daar kan ik het meeste invloed hebben op het spel, meer dan op de linkse flank waar ik al het hele seizoen sta." Een oproep richting Wouter Vrancken?