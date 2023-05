Wouter Vrancken neemt het op voor speler: "Helemaal geen schande voor hem"

KRC Genk speelde 1-1 gelijk tegen Union SG. Daardoor wordt het voor de Limburgers heel erg moeilijk om alsnog de titel te pakken.

Wouter Vrancken voerde enkele wijzigingen door in zijn basiselftal, in vergelijking met de zwakke wedstrijd van vorig weekend op bezoek bij Union SG. Toen konden de Limburgers maar een heel zwakke eerste helft op de grasmat brengen.

Bilal El Khannouss was één van de slachtoffers van die ingreep van de Genkse trainer. “Bilal zat in een mindere periode, maar dat is helemaal geen schande voor zo'n jonge speler”, is Wouter Vrancken heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Volgens Vrancken is er zowel op als naast het veld heel veel op El Khannouss afgekomen. Als invaller is het soms wat eenvoudiger voor een jonge speler. “Ik vond ons heel sterk starten, na twintig minuten een beetje energie verliezen maar daarna weer een sterke tweede helft spelen tegen een terugplooiend Union.”

Het gelijkspel is echter wel slecht nieuws voor Genk. “Jammer genoeg bleven we steken op een gelijkspel, waardoor onze kansen op de titel heel klein zijn geworden. We hebben al een heel speciaal scenario nodig om het alsnog te kunnen halen.”