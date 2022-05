Genkse aanval toont genade en Vrancken sluit tijdperk bij KV Mechelen af met gelijkspel

Het afscheid van succescoach Wouter Vrancken: daar draaide het voor KVM allemaal om bij het bezoek van Genk. Ondanks hopen kansen - vooral voor de Limburgers - bleef het 0-0. Vrancken sluit zijn periode bij KV af met een gelijkspel.

Sportieve belangen waren er niet meer, het sein voor de twee coaches om kansen te geven aan bepaalde spelers. Zo gunde Vrancken Kaya een basisplek in zijn laatste match als prof, Genk deed het met een volledig ander defensief compartiment dan op de vorige speeldag. De bezoekers hadden beduidend minder last van de verschillende wijzigingen en dreigden van bij de openingsfase.

Afwerking Onuachu laat het afweten

Het was dan vaak het duo Ito - Onuachu dat gevaarlijk was, met de Japanner telkens in de rol van aangever en de Gouden Schoen in die van afwerker. Al liet die afwerking het wel wat afweten. Daardoor bleef de nul op het bord, ook met af en toe een gelukje langs Mechelse zijde. Zoals toen Vanlerberghe een cruciaal duel won op de eigen doellijn en de bal vervolgens op de lat en in de handen van Coucke botste.

Afgekeurd doelpunt

Diezelfde Coucke hield Onuachu met een beenveeg van de 0-1. Enkele minuten later was het dan wel raak voor Onuachu, maar assistgever Ito liep buitenspel. Geen geldige doelpunten dus in de eerste 45 minuten, alles was nog mogelijk na de pauze.

© photonews

Dat gaf de Mechelse burger moed. In een voor KVM betere tweede helft maakte Schoofs al snel de oversteek en speelde hij de vrijlopende Kaya aan. Een doelpunt van die laatste zou het in vervulling gaan van het droomscenario betekenen voor de thuisploeg. Kaya mikte echter naast. Kort nadien had het in plaats van 1-0 toch 0-1 kunnen staan. Preciado schoot vanuit een schuine hoek op de dwarsligger.

© photonews

Vlak voor het uur was het dan tijd voor een kippenvelmoment met de applausvervanging van Kaya: zijn profcarrière werd zo op een mooie manier afgesloten. Ook mooi dat de toeschouwers op deze slotspeeldag van de play-offs nog kansen bij de vleet werden aangeboden. Leysen redde met de voet bij een kans voor Engvall, aan de overkant werkte Onuachu van dichtbij naast. Het was niet de avond van de Nigeriaan.

© photonews

Nog was het niet gedaan met de kansen: Shved tikte knap door naar Hairemans, die voorlangs besloot. Geen geldige doelpunten dus, maar wel een aangename pot voetbal aan het einde van het seizoen. Een waardig vertrek dus voor Vrancken Achter de Kazerne na vier geweldige jaren. Bij Genk zullen ze het huidig seizoen vooral rap willen vergeten.