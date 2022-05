Storck uiterst tevreden over laatste match bij Genk: "Leek of onzichtbare speler Onuachu voor de voeten liep"

De laatste match van Bernd Storck als trainer van KRC Genk is achter de rug. Dat Genk in die slotwedstrijd nog kansen bij de vleet bij mekaar voetbalde, stemt hem tevreden.

Pechvogel zaterdagavond in Mechelen was Paul Onuachu. De man die anders vlot de weg naar doel vindt, kreeg de bal maar niet tegen de netten. Eén keer lukte het, en dan ging er buitenspel aan vooraf. "Paul heeft er echt alles aan gedaan om te scoren. Het leek wel alsof een onzichtbare speler hem nog voor de voeten liep", kon ook Storck het amper geloven.

"Het lukte gewoon niet", stelde de Duitser vast. "We hebben nochtans heel veel kansen gecreëerd. Zeker in de eerste helft speelden we schitterend voetbal. We zetten Mechelen onder druk en dreigden vooral via de rechterflank met Preciado en Ito. Ik moet mijn spelers feliciteren, ze voerden het wedstrijdplan perfect uit. Alles lukte, behalve scoren."

Meeting

Uitsluitsel over zijn eigen toekomst gaf Storck na de match nog neit. "Zondag is er nog een meeting, we zullen dan naar mekaar toe communiceren. We verzamelen om negen uur. De spelers krijgen dan hun programma voor de volgende weken mee." Inmiddels heeft Genk het officieel bevestigd: voor Storck is het einde verhaal. Wellicht volgt een nieuw avontuur in Eupen.