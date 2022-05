15 KV Mechelen-supporters onwel: mogelijk allemaal gevallen van 'needle spiking'

Tijdens de match tussen KV Mechelen en Genk zijn er gisterenavond 15 mensen onwel geworden. Verschillende onder hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet onmiddellijk duidelijk wat er gebeurd is, maar op sociale media wordt er gewag gemaakt van 'needle spiking'. De politie onderzoekt het.

De mensen werden onwel en zochten medische bijstand op. "Enkele mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht, anderen kregen verzorging in de medische post van het voetbalstadion”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande bij Het Nieuwsblad. “Voorlopig worden de precieze omstandigheden van het voorval en wat er zich precies heeft voorgedaan nog volop onderzocht.”

Het gaat dus mogelijk over 'needle spiking'. Daarbij wordt met een spuit een stof ingespoten. Er werd in verschillende media in binnen- en buitenland al voor gewaarschuwd als de nieuwe 'verkrachtingstruc'. Verschillende supporters laten weten dat het dat zou zijn.µ