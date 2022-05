Succescoach Wouter Vrancken zwaait KV Mechelen uit: "Als je de steun van deze supporters voelt, kan alles"

Het zit erop, het tijdperk Wouter Vrancken bij KV Mechelen. De succescoach van Malinwa heeft zijn ploeg uitgezwaaid en heeft een geweldig afscheid kunnen beleven.

"Het seizoen is kwalitatief heel goed geweest", zegt Vrancken na het scoreloze gelijkspel tegen Genk in de laatste match in 2021-2022. "Ik voel heel veel dankbaarheid. Het zijn vier ongelooflijke jaren geweest, in extrasportief niet de meest evidente omstandigheden. Tom Caluwé was mijn steun en toeverlaat, met hem heb ik een vriendschapsband opgebouwd voor het leven."

Het verheugt Vrancken dat ze het als geheel goed gedaan hebben. "Iedereen moet dezelfde positiviteit uitstralen om dingen te bereiken. Ik heb de spelerslijsten van de afgelopen vier jaar nog eens bekeken. Geweldig wat de spelers en ex-spelers mij gegeven hebben. Zij zijn diegenen die het moeten uitvoeren."

Balans belangrijk

Ook de omgeving doet heel veel, beseft Vrancken, zowel in het stadion als thuis. "Ik ben ook heel dankbaar voor mijn vrouw en mijn drie kinderen die mij op tijd en stond uit de voetbalwereld trekken. Dat helpt om de balans gezond te houden en balans is iets heel belangrijk. En hier bij KV gaat niets zonder de supporters. De supporters, die zijn KV Mechelen. Als je de steun van deze supporters voelt als speler en staflid, kan alles."

© photonews

Vrancken zal bij de fans altijd een graag geziene gast zijn Achter de Kazerne. "Het is dankzij hen dat dit geen gewoon voetbalstadion voor mij is, maar altijd als een thuis zal aanvoelen. Het is emotioneel als je terugkijkt op die vier jaar, maar het was het goede moment om uit elkaar te gaan. Dat is ook bevestigd van binnen de club. Als je er zo kan uitgeraken en dan zo'n avond kunt beleven: hoeveel coaches kunnen dat zeggen?"

Bekerwinst hoogtepunt

Wat was voor hem nu het hoogtepunt in zijn vier jaar KV Mechelen? "Het hoogtepunt was om als tweedeklasser de beker te winnen, nadat we zes weken geen fatsoenlijke wedstrijd gespeeld hadden en onze tegenstander elke week play-off 1 speelde. Al haal ik ook voldoening uit het kwalitatieve van ons voetbal."