Kaya beseft dat carrière erop zit en duidt zijn hoogtepunt in vier jaar KVM aan: "Laatste dagen waren emotioneel"

Het zit erop. Jarenlang waren we niet anders gewoon dat Onur Kaya in ons land aan zijn carrière timmerde en een meerwaarde was voor de Jupiler Pro League. Zaterdagavond speelde de technisch vaardige voetballer zijn laatste wedstrijd.

"Je beseft toch wel dat het afgelopen is", aldus Onur Kaya. "Ik voetbal vanaf mijn zesde. Dat doet wel pijn, je beseft het pas de laatste weken. De laatste dagen waren toch wel emotioneel. Maar wat een afscheid! Ik wil supporters, ploegmaats en de staf bedanken. Ik heb sowieso genoten."

Het was niet evident, om op zijn 36ste ineens nog een keer aan de aftrap te staan en een uur vol aan de bak te moeten tegen Genk. "Ik heb misschien al twee jaar niet meer zo lang gespeeld. Ik heb er nooit een probleem van gemaakt dat ik niet speelde. Ik ben niet de Kaya van zes-zeven jaar geleden, dat besef ik zelf ook wel. Maar van Vitesse tot in Charleroi, bij Zulte Waregem en KV Mechelen: ik werd altijd gerespecteerd."

Kippenvel

In Arnhem is zijn loopbaan als profvoetballer begonnen. "Vitesse is de club die mijn kans heeft gegeven om mij te tonen." En in Mechelen eindigt het verhaal. Bekroond met een applausvervanging waarbij de decibels wel enorm de hoogte in gingen. Een bijzonder moment. "Sowieso een kippenvelmoment. Ik zat met tranen in mijn ogen. Je beseft dat veel mensen voor mij respect hebben."

Wat was nu het mooiste moment voor Kaya in zijn vier jaar bij KV Mechelen? "Die promotiewedstrijd in 1B, met die goal van Clément Tainmont. Na een vermeende fout van mij - het was géén fout - kregen we een penalty tegen. Als Clément dan scoort in de laatste minuten, dat is echt het hoogtepunt. Anders had ik die nacht niet goed kunnen slapen."