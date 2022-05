Vrancken heeft drie héél duidelijke redenen om KV Mechelen te verlaten: "Dat zal veranderen, maar ik vraag me af wanneer"

Wouter Vrancken wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van KRC Genk. Een verlengd verblijf bij KV Mechelen was geen optie. En daar heeft de oefenmeester drie goede redenen voor.

Ik wil de uitdaging aangaan

De coach gaf de voorbije maanden meermaals aan dat hij zijn grenzen - die lijken binnenkort in Limburg te liggen - wil opzoeken. “Ik wil weten of ik het in me heb om een topclub in binnen- of buitenland te coachen.”

Dit is het moment om als vrienden uit elkaar te gaan

“Het bestuur zei altijd dat ik de Francky Dury van Mechelen moest worden. Ze wilden me voor tien jaar of langer aan boord houden. Maar heb je gezien hoe Dury vertrokken is? Ik wil vertrekken als het goed gaat en mijn sterke band met het bestuur en de fans behouden.”

Ik snap dat er limieten zijn, maar de club kan nog heel veel stappen zetten

En daar schuilt wellicht de grootste frustratie van Vrancken. “Het trainingscomplex is bijvoorbeeld aan vernieuwing toe. Ik klop al even op bepaalde nagels, hé. De club zal die stappen ook zetten. Ik vraag me alleen af wanneer.”