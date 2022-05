De weg naar Genk ligt helemaal open: Wouter Vrancken gedoodverfde opvolger van Storck

Het hangt al een tijdje in de lucht, maar waarschijnlijk wordt het morgen of in de loop van de week officieel. Wouter Vrancken wordt zo goed als zeker de nieuwe coach van KRC Genk.

Het wordt het einde van een lange flirt. Genk had Vrancken al op het oog na het ontslag van John van den Brom, maar toen kon er bij KV Mechelen van een transfer geen sprake zijn. De voorbije maanden heeft Vrancken zijn intenties echter duidelijk gemaakt en KVM wou hun succestrainer niet in de weg staan. In de wandelgangen circuleert dat Vrancken al een akkoord heeft met Genk, maar de laatste details tussen de drie partijen moeten nog op papier gezet worden. Hij heeft immers een contract van onbepaalde duur met een afkoopclausule. Mechelen zal dus nog wat geld krijgen voor zijn trainer. Als Limburger en na zijn resultaten met Malinwa wordt er door de supporters van Genk hoopvol uitgekeken naar zijn komst.