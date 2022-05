Wouter Vrancken over zijn opvolger en eigen toekomst: "Met gerust gemoed op vakantie vertrekken"

Als de clubs eruit geraken, is Wouter Vrancken binnenkort trainer van RC Genk. Zijn opvolger bij KV Mechelen zou Danny Buijs moeten worden.

Voorlopig houdt de succescoach van KV Mechelen zijn kaarten dicht bij de borst, al liet hij wel blijken dat hij snel duidelijkheid wil. Daar is een goede reden voor. "Vrijdag vertrek ik op vakantie. Dat hoop ik met een gerust gemoed te kunnen doen." Vertaling: liefst is deze week alles in kannen en kruiken.

Bij Mechelen oogste Vrancken vaak lof door een verzorgde opbouw van achteruit en dominant voetbal na te streven. Al hoeft het niet per se nadelig te zijn als die speelstijl in de toekomst zou aangepast worden. "Elk voordeel heeft zijn nadeel, zei iemand ooit. Je sterkte kan ook je zwakte zijn", verwijst Vrancken naar de 71 tegendoelpunten die KV dit seizoen slikte.

Opvolger best geen kopie

Sowieso iets waar zijn opvolger mee aan de slag moet. "De volgende coach zal het op zijn manier moeten doen. Je voelt als speler snel wanneer iemand een kopie is van iemand anders. Mijn opvolger zal zijn ideeën op zijn manier moeten overbrengen, zodat de spelers voelen dat het 'echt' is. Tom Caluwé is er ongetwijfeld goed mee bezig om de gepaste persoon te vinden die dat kan doen."