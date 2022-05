KV Mechelen geeft update over incident tijdens match tegen Racing Genk

Tijdens de wedstrijd van KV Mechelen tegen Racing Genk zouden acht mensen het slachtoffer geworden zijn van een prikincident.

KV Mechelen zit verveeld met de zaak en geeft enkele details vrij. “Tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk werden 8 personen naar het ziekenhuis gebracht. 6 personen kregen ter plaatse medische zorgen. Alle personen zijn ondertussen terug thuis”, laat de club op de website weten.

Er werd melding gemaakt van een prikincident met een naald. De politie sluit geen enkele piste uit en het onderzoek loopt. “De allereerste toxicologische onderzoeken zijn geruststellend. Het parket voert de volgende dagen het onderzoek verder.”

KV Mechelen is niet opgezet dat dit kan gebeuren. “De club betreurt dat deze feiten zouden gebeurd zijn in ons stadion, met meer dan 11.000 mensen in de tribunes. KV Mechelen zal op elke mogelijke manier meewerken met de politie om dit uit te klaren.”