Mannen van de match in #KVMGNK: "Coach van wie ik het meeste geleerd heb" en "Een fantastische leider"

Geen man van de match in KV Mechelen - Genk, wél de mannen van de match. Een coach en een speler. Dat stond eigenlijk al op voorhand vast.

Voor Mechelen draaide deze affiche immers rond het afscheid van trainer Wouter Vrancken en de laatste wedstrijd in de carrière van Onur Kaya. Allebei hebben ze hun aandeel in de vier afgelopen jaren waarin KV Mechelen naar 1A promoveerde, de beker pakte en op het hoogste niveau vaak in de top acht kampeerde.

"Wat de coach betreft: ik ga zeker heel veel dingen meenemen in mijn verdere carrière die hij heeft bijgebracht", spaart Jordi Vanlerberghe zijn lof niet. "Ik heb heel veel bijgeleerd onder hem. Voor mij persoonlijk is hij wel de coach van wie ik het meeste geleerd heb ik mijn carrière."

"Onur gaat mij als persoon gewoon bijblijven", heeft Vanlerberghe het vervolgens over die andere gelauwerde Malinwa-held. "Hij is een fantastische leider in de kleedkamer. Elke dag is hij goedgezind en neemt hij iedereen mee op sleeptouw. Hij zorgt voor een heel goede sfeer. Ik wens hen alle succes toe."

Vanlerberghe voelt zich goed bij KV Mechelen, al laat hij in het midden of hij zelf blijft. In principe krijgt hij volgend seizoen in elk geval een andere trainer. "We hebben drie jaar en sommigen zelfs vier jaar dezelfde coach. Het wordt sowieso wennen. Misschien is het wel goed dat er nu een nieuwe wind waait."

Een nieuwe impuls is soms gewoon nodig. "Ik denk dat het een goed moment was om het af te sluiten. Ook voor de coach: je wil altijd met een positief gevoel vertrekken. Als je ziet wat hij hier in die vier jaar heeft neergezet, wordt het alsmaar moeilijker en moeilijker om nog beter te doen. Het zal wennen worden, maar dat komt wel goed."