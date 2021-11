Club Brugge houdt schade lang beperkt, maar krijgt er uiteindelijk toch 4 binnen tegen Manchester City

Club Brugge is er niet in geslaagd om te stunten tegen Manchester City. De Citizens waren opnieuw een maat te sterk en wonnen met 4-1.

De wedstrijd begon zoals verwacht: Club Brugge dat voor de egelopstelling koos rond de eigen 16 met de hoop om uit te breken met Charles De Ketelaere en Noa Lang. Zoals wel veel wedstrijden van City, was het eerst vooral zoeken naar een opening.

Na een kwartier voetbalde City dan plots drie grote kansen bij elkaar. Cancelo trapte op de lat, Foden op Mignolet maar uiteindelijk wist Cancelo dan toch nog Foden te bereiken voor doel om de 0-1 op het bord te zetten.

Club leek onmondig om te reageren maar amper drie minuten later hingen de bordes opnieuw gelijk. Ederson zweefde een poging van Vanaken eerst nog uit zijn doel, in de voeten van De Ketelaere op de achterlijn. De youngster zette opnieuw voor, via Silva en Stones verdween de bal in doel.

In de eerste helft viel de druk van City nog wel mee, maar de Citizens begonnen de tweede helft wel met een stevige drang naar voren. Mahrez stootte eerst nog op de benen van Mignolet, daarna krulde Cancelo een afstandsschot maar net over. Na zo'n 10 minuten in de tweede helft was het dan toch raak voor City. Mahrez liep weg uit de rug van Nsoki en kopte de 2-1 moederziel alleen in doel.

Met de inbreng van Sterling en Jesus bracht Guardiola nog twee spelers die graag een doelpuntje meepikken. Zeker Sterling, die in Brugge meermaals op zoek ging naar een doelpunt. Toen lukte het hem niet, maar nu wel. Gündogan met de slimme loopactie en de goede lage voorzet, Sterling tikte simpel binnen.

Clement probeerde met de inbreng van man in vorm Dost nog iets te forceren maar City legde de wedstrijd op slot, twee doelpunten verschil was genoeg voor de blauwhemden. De jonge Cole Palmer scoorde nog bijna (opnieuw) maar Mignolet reageerde heel attent op de poging van de 19-jarige middenvelder. Ook Jesus raakte niet voorbij een uitstekend keepende Mignolet.

Uiteindelijk werd het toch nog 4-1 via Gabriel Jesus in de blessuretijd.

Club pakt zo 0/6 tegen City maar blijft met 4 punten wel op de derde plaats staan in de groep. Door het gelijkspel van PSG op het veld van Leipzig heeft Club Brugge een bonus van 3 punten op de Duitse ploeg die laatste staat in de groep.