Philippe Clement legt zich neer bij meesterschap Manchester City, maar: "Dat was het kantelpunt"

Club Brugge hield 45 minuten lang zijn hoofd boven water op bezoek bij Manchester City. Uiteindelijk brak de veer dan toch en stapte blauw-zwart met een 4-1 nederlaag van het veld, weliswaar met opgeheven hoofd.

"Uiteraard verdiende City om hier te winnen, maar ik vind het een overdreven score", aldus Philippe Clement. "Maar over het algemeen ben ik tevreden, misschien een beetje fier zelfs. Er werden fouten gemaakt bij de tegengoals, daar moeten we verdere stappen in zetten. We gaan er echter wel op vooruit en dat is veelbelovend."

Vanaf minut één was het duidelijk dat de kans op een Brugse stunt erg klein was. "Het keerpunt was die kans van Charles De Ketelaere op 1-2, die er helaas niet in ging. Dan is het zuur om meteen daarna de 2-1 te slikken. We hebben het moeilijk gehad, maar we hebben een goede prestatie geleverd", aldus de Brugse coach.

Concurrent RB Leipzig pakte een punt bij PSG, waardoor Club Brugge eind november aan een gelijkspel tegen de Duitsers genoeg heeft om te overwinteren in de Europa League. "Het voordeel is dat we weten waar we aan toe zijn. Leipzig is een heel sterke ploeg, en dat bewezen ze vanavond met een punt tegen PSG. Ik zei voor de campagne dat we drie stunts nodig hadden om te overwinteren. PSG was de eerste, zege in Leipzig de tweede. De derde stunt moet de thuismatch tegen Leipzig worden", besluit Clement.