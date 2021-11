Gemengde reacties bij Club Brugge na 4-1 verlies: "Mogen trots zijn" vs "We kwamen niet om te verliezen"

Club Brugge ging voor de tweede keer op rij kansloos onderuit tegen Manchester City. Een ingecalculeerde nederlaag, al waren de reacties achteraf gemengd.

Ruud Vormer is altijd bereid om de pers te woord te staan, bij een nederlaag of een overwinning. Na de nederlaag tegen City was de kapitein fier op zijn ploeg. "Je denkt wel dat 4-1 een pak slaag is, maar we hebben een goede pot voetbal laten zien. De jongens mogen fier zijn op wat we hebben neergezet", klinkt het bij Vormer voor de microfoon van VTM2.

Bij het tweede doelpunt van City ging het verdedigend niet zo goed bij Club. "We weten nochtans dat ze dat doen maar ja, dit City is een klasse apart. Er zijn ook ploegen die hier 5-0 komen verliezen", besluit Vormer.

Bij youngster Charles De Ketelaere een andere teneur: "De prestatie was zeker degelijk, maar je komt niet naar hier te verliezen. Voor de match was er hoop, tijdens de rust was er hoop, dat het dan 4-1 wordt is wel jammer."

"Het is natuurlijk een heel ander niveau dit. 4-1 is dan toch nog wel een zware uitslag. Na de gelijkmaker gaven we geen grote kansen meer weg, maar we weten ook wel dat ze in de tweede helft blijven drukken."

De volgende opgave voor Club Brugge is thuis tegen RB Leipzig. Met een punt verzkeren ze zich van overwinteren in Europa. "We hebben nog twee kansen om te tonen dat we onze plaats verdienen in Europa", besluit De Ketelaere vastberaden.