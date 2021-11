Simon Mignolet: "Er zat meer in, we slikten vergelijkbare doelpunten" & "Afmaken tegen RB Leipzig"

Simon Mignolet speelde een goede wedstrijd in het Etihad Stadium, maar moest zich uiteindelijk vier keer omdraaien. Na afloop was de Limburger gewoontegetrouw erg nuchter in zijn analyse.

"Na die goede kans op 1-2 slikken we te eenvoudig de 2-1 en 3-1. In de dekking kunnen we toch nog dingen leren. Er zat meer in dan wat het uiteindelijk is geworden", aldus Mignolet.

"Op zich hebben we collectief goed verdedigd, maar de doelpunten die we slikten zijn allemaal vergelijkbaar. Al is het belangrijkste dat we niet uit verband zijn gespeeld, wat dat betreft was het verschil groot met de wedstrijd thuis tegen City. Ook met de bal deden we het beter dan thuis."

Op 24 november volstaat een punt in eigen huis tegen RB Leipzig om ook na de winter nog actief te zijn in Europa. "Laar ons niet te veel rekenen. Leipzig is een sterke ploeg. We hebben ginder een fantastische wedstrijd gespeeld, maar thuis kan het misschien wel eens een veel moeilijkere wedstrijd worden. We hebben onszelf in deze goeie positie gebracht, nu moeten we het afmaken", besluit Simon Mignolet.