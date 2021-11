Analist onder indruk van De Ketelaere: "Hij kan mee op niveau Manchester City"

Club Brugge vocht voor wat het waard was tegen Manchester City, maar uiteindelijk stapten de Citizens met een logische 4-1 zege van het veld.

In Het Nieuwsblad duidde Gert Verheyen de zwakke schakel aan. "Puur naar individuele kwaliteiten toe vond ik Stanley NSoki de minste, niet de eerste keer overigens. Hij trapt ballen zomaar weg, zoals bij die eerste goal."

Wie wel onder lof werd bedolven door de analist, was Charles De Ketelaere. De youngster stelt zelden teleur in topwedstrijden. "De Ketelaere liet wat extra zien. Hij kreeg zelfs appreciaties van de Engelse fans voor de manier waarop hij de bal behandelt. Meer nog, ik ben van mening dat De Ketelaere het niveau van City aankan. Als ik zie hoe een Palmer invalt bij Manchester City, dat kan Charles ook", aldus Verheyen.

"Het is geen Foden, Grealish of Mahrez. Maar wel een Palmer. Charles De Ketelaere zou zijn plaats in de kern van Manchester City hebben."