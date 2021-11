'De Ketelaere beste Bruggeling, maar dát mist hij nog"

Charles De Ketelaere mag terugblikken op een sterke prestatie tegen Manchester City. In moeilijke omstandigheden deed de youngster het voortreffelijk. In HLN had analist Marc Degryse toch één puntje van kritiek.

"Club deed City vooral pijn via De Ketelaere, terwijl Lang me qua initiatief en dreiging toch wat tegenvalt in dit soort wedstrijden. De Ketelaere was heel bedrijvig, maar mist koelbloedigheid. De Ketelaere was heel nuttig en ontegensprekelijk de beste man bij Club Brugge, maar soms vergeet hij zichzelf te belonen."

"Bij het afwerken is het té vaak net niet", aldus Degryse. "Als hij die stap nog kan zetten, dan pas wordt de sky de limit voor hem. Mits iets meer overzicht of vista van Charles had er misschien nog meer ingezeten na die heel verdienstelijke eerste helft. Iets wat ik voor aanvang van de wedstrijd trouwens echt onwaarschijnlijk achtte", besluit de analist.