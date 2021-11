Deze Man City-speler speelde zich woensdag in de geschiedenisboeken

Manchester City haalde het woensdag met 4-1 van Club Brugge. Bij City was flankverdediger Joao Cancelo andermaal in goeie doen.

De 27-jarige Portugees was tegen Club Brugge goed voor maar liefst drie assists. Hij is de eerste speler in de Champions League die hierin slaagt in de laatste twee jaar. Ook Ajax-speler Antony schotelde tegen Borussia Dortmund drie doelpunten voor. Een daarvan werd echter niet officieel toegekend als assist, nadat een Dortmund-verdediger de bal nog beroerd had.

De laatste speler die dit kunststukje klaarspeelde was Angel Di Maria. De Argentijn leverde in november 2019 drie assists af in de 0-5 overwinning van PSG... op het veld van Club Brugge.

Naast drie assists scoorde Joao Cancelo ook al twee doelpunten in deze campagne: op de openingsspeeldag in eigen huis tegen RB Leipzig en in het Jan Breydelstadion.