Stanley N'Soki slaat mea culpa: "Dit soort fouten betaal je cash"

Club Brugge ging woensdagavond met 4-1 onderuit tegen Manchester City. Meteen na de wedstrijd gaf Club-verdediger een eerste reactie.

Voor de micro van de Champions League deed N'Soki zijn wedstrijdverhaal. "We wisten op voorhand dat we voor een zware avond stonden, maar we kwamen hier met de juiste intenties.We reageerden perfect na dat vroege doelpunt en dat gaf ons het nodige vertrouwen. Daarna maakten we enkele fouten, die je tegen een tegenstander als Manchester City meteen cash betaalt." Ook de Franse verdediger zelf zag er niet goed uit bij de 2-1.

"Maar we moeten ook Manchester City durven feliciteren. Ze hebben ons pijn gedaan, negentig minuten lang. Ook wat betreft communicatie moeten we nog veel stappen zetten op het veld. Ach, je weet dat op dit niveau alles zeer snel gaat. Tegen dit soort ploegen moet je er 100 procent klaar voor zijn, en dat misten we vanavond net een klein beetje", besluit de 22-jarige Stanley N'Soki.