Degryse ziet twee man falen bij Club Brugge: "Ze hebben verschillende cadeautjes uitgedeeld"

Club Brugge speelde een niet onaardige match tegen Manchester City, maar het verschil was achteraf toch weer duidelijk. Al had dat niet gehoeven, meent Marc Degryse.

“N’Soki en Sobol hebben het verdedigend laten afweten”, aldus Degryse in de podcast van HLN. “Bij de 2-1 en 3-1 was het echt pijnlijk. Als je voetbalt met het idee om goed te verdedigen, met een compacte ploeg, dan hebben die twee het niet goed gedaan.”

Volgens Degryse was het enkel en alleen te wijten aan individuele fouten. “Er was een gebrek aan focus op de bal en tegenstander. Bij N’Soki ging meermaals het licht uit. Hij keek enkel naar de bal en liet zo Mahrez en Sterling in zijn rug lopen. Ook de communicatie met Sobol was niet goed. Een topverdediger moet foutloos een wedstrijd kunnen spelen. Dat betekent dat je geen cadeaus mag geven aan de tegenstander. Wel: Sobol en N’Soki hebben twee à drie cadeaus uitgedeeld.”