Guido De Pauw, de man die in coma geslagen werd, is aan de beterhand: "De steun van Manchester City is onwaarschijnlijk"

De fan die na de heenmatch tussen Club Brugge en Manchester City klappen kreeg en in een coma belandde, is aan de beterhand. Dat liet zijn zoon weten in een interview met Studio Brussel.

"Het is nog altijd triest om mijn papa in het ziekenhuis te zien liggen", vertelt Jurgen De Pauw, zoon van Guido. "Gelukkig gaat het al veel beter met hem. Hij is bij bewustzijn en op korte tijd al goed hersteld. Er volgt nog een maandenlange revalidatie, maar er is hoop voor de toekomst."

De hele voetbalwereld liet zijn steun blijken. "We kregen brieven uit India, Vietnam en Amerika. De steun die we krijgen van Manchester City, is echt onwaarschijnlijk. De ochtend na de feiten kreeg onze familie zelfs een persoonlijke telefoon van het bestuur."

Spelers als Kevin De Bruyne en Ilkay Gündogan spraken zelfs een filmpje in om hem een hart onder de riem te steken. "Die filmpjes hebben we hem al even laten zien. Voor de rest heeft mijn papa de publieke steun - spijtig genoeg - wat gemist. Hij is nog niet in staat om lang naar de televisie te kijken. Maar de boodschap van De Bruyne toverde toch al een glimlach op zijn gezicht."