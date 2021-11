Pep Guardiola: "Club Brugge heeft ons niet geholpen, we hebben het zelf moeten forceren"

Opdracht volbracht voor Manchester City. Ook in de terugwedstrijd waren de jongens van Pep Guardiola een maatje te groot voor een moedig Club Brugge. Dankzij de zes op zes tegen blauw-zwart staat Manchester City al met anderhalf been in de volgende ronde.

Pep Guardiola was na afloop dan ook tevreden met de 4-1 zege van zijn team. "Zeker omdat we het zelf hebben moeten forceren, want Club Brugge heeft ons niet geholpen. We waren op de afspraak en speelden een fantastische wedstrijd, net zoals we dat ook in Brugge al deden. Dit is het City dat ik elke match wil zien", gaf de Catalaan aan op de persconferentie.

Voor de match deed Guardiola de wenkbrauwen fronsen door te stellen dat de wedstrijd tegen Club Brugge belangrijker was dan de derby tegen Manchester United van aanstaande zaterdag. "Mensen waren aan het lachen met mij toen ik dat zei, maar zo was het nu eenmaal. En nu is de wedstrijd tegen United weer de belangrijkste", besluit Pep Guardiola.