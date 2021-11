Dit fantastisch bedrag verdiende Club Brugge al zeker in de Champions League

Dat zo'n Champions League-campagne de clubs geen windeieren legt, is al langer geweten. Club Brugge heeft tot nu toe toch al een heel aardig sommetje weten te verdienen. Maar liefst 34 miljoen euro mogen ze zeker bijschrijven. En dat kan dus nog oplopen.

Club kreeg 15,64 miljoen euro aan startgeld en kreeg 2,8 miljoen voor de zege op Leipzig en 930.000 euro voor het gelijkspel tegen PSG. De UEFA-coëfficiëntenbonus levert Club - dat via de Europese prestaties van de laatste tien jaar als 25ste van 32 deelnemende clubs gerankt staat - een slordige 9 miljoen euro op, weet HLN.

En dan zijn er nog de inkomsten uit de marketpool van de tv-rechten. Die zullen hen ook nog eens een kleine 2 miljoen opbrengen. De drie volle huizen in Jan Breydel waren goed voor 4 miljoen euro. Met nog matchen tegen Leipzig en PSG in het verschiet kan dat dus nog oplopen bij puntenwinst. Ajax verdiende in zijn foutloze campagne tot nu toe trouwens al 65 miljoen euro.