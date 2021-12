Kroonprins Mbappe en koning Messi maken Club Brugge helemaal in: Europees verhaal begon als sprookje en eindigt in nachtmerrie

PSG heeft na het gelijkspel in Brugge de puntjes even op de i gezet. Een onhoudbare Mbappe en dominante Messi sloegen de Europese droom van blauw-zwart om te overwinteren al heel snel aan diggelen. Het begon zo mooi, maar Club eindigt toch met 20 tegendoelpunten en 6 voor.

Philippe Clement bleef toch wel wat verrassen. Toen de opstelling van Club Brugge in de mailbox viel, stond daar toch weer Cisse Sandra, waar eerder Van Der Brempt verwacht werd. Voor de rest weer geen Vormer, maar wel Balanta en Rits voor de verdediging. PSG startte met al zijn vedetten. Dat gelijkspel in Brugge lag zwaarder op de maag dan ze gedacht hadden in België.

© photonews

Dat werd meteen duidelijk. Na zes minuten stond er 2-0 op het bord te flikkeren. Twee keer Kyllian Mbappe, twee keer heerlijk afgewerkt. Pure klasse. Daar kan je als Club Brugge zijnde niet veel tegen beginnen. Ja, als ze er geen zin in hebben, maar als Di Maria, Messi en hun superspits op volle toeren draaien... Nee, da's geen spek voor eender welke Belgische bek. Mbappé werd daarmee de jongste speler ooit die de kaap van 30 doelpunten in de Champions League overschreed. Even ter vergelijking: Messi had er op die leeftijd 15.

© photonews

Maar om zijn roemrijke ploeggenoot bij te halen, heeft Mbappe wel nog wat jaartjes nodig. Die blijft immers aan zijn intussen immens totaal van 124 in 154 matchen bijvoegen. De Argentijnse superster ging nadrukkelijk op zoek naar zijn goaltje en had het al twee keer redelijk egoïstisch gedaan, zonder succes. De derde keer was wel de goeie keer met een heerlijke draaier zoals alleen hij dat kan. Maar de actie die eraan vooraf ging van Mbappe was eigenlijk nog mooier. Maar goed, Mignolet voor de derde keer geklopt, behalve bij de eerste twee keer kansloos...

Club speelde in de tweede helft veel compacter en PSG haalde de voet van het gaspedaal. Lang en De Ketelaere kregen zo een paar mooie kansen, maar Donnarumma is natuurlijk ook niet de eerste de beste. Het was Rits die de eer toch wist te redden in Parijs. Net na de 3-1 werd hij naar de kant gehaald voor Vormer.

© photonews

PSG had tot dan niks klaargemaakt in die tweede helft. Het leek hen allemaal niet veel meer te kunnen schelen. Maar dan zwengelden Messi en Mbappe toch nog even de turbo aan. Mbappe terroriseerde Mata en Messi deed hetzelfde met Van Der Brempt. De jongeling trapte in de val en Messi ging naar de grond. Penalty en de grootmeester zelf maakte er 4-1 van.

Het Europees avontuur, dat nochtans mooi begon, eindigde zo in mineur. In de eerste twee matchen incasseerde Club 2 doelpunten. In de vier volgende maar liefst 18. Vooraf hadden wel velen 0 op 18 voorspeld, maar dit laat toch een zure nasmaak achter. Zeker gezien de torenhoge ambities die de West-Vlamingen hadden.