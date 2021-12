Vanaken zag Club Brugge weer dezelfde fouten maken: "Als topclub mag dat niet"

Club Brugge had na twee wedstrijden zoveel hoop, maar die werd door de Europese top in hun groep vakkundig de grond ingeboord. Ook in hun laatste match konden ze het Europese avontuur geen vervolg geven. Hans Vanaken baalde na de duidelijke nederlaag.

Balen omdat ze inderdaad zo goed begonnen waren. "De ontgoocheling is toch wel heel groot, zeker als je met 4 op 6 begint. We hoopten dat de kwalificatie daarmee al binnen was, maar Leipzig is zeker ook een goeie ploeg. Maar ja, iedereen dacht dat we nul punten zouden halen. We pakten er vier, maar dat maakt de ontgoocheling er niet minder om. We wilden doorgaan in Europa. We moeten toch wel de juiste analyse maken over deze campagne, in alle rust wel", aldus Vanaken.

PSG legde de pijnpunten van Club nog maar eens bloot. "Na zeven minuten stond het al 2-0, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk. Als je tegen zo'n ploeg zoveel ruimte weggeeft, wordt dat afgestraft. Zij weten wel wat ze met die ruimte moeten doen."

De analyse van de afgelopen weken is dan ook makkelijk gemaakt. "We pakken te veel tegendoelpunten, ook in de eigen competitie. Daar moeten we aan werken. Het kan niet dat we zoveel moeten scoren om te winnen. Als topclub mag dat niet."