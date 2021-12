Ex-speler ziet 'galactisch' verschil tussen PSG en Club Brugge: "Vanaf minuut één werden ze opgegeten"

Na zeventig seconden stond het al 1-0, amper vijf minuten lag de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi. Club Brugge onderging tegen PSG de wet van de sterkste (4-1). Dat zag ook Khalilou Fadiga, aandachtig toeschouwer in het Parc des Princes.

De Senegalese kwam in zijn carrière uit voor zowel PSG als Club Brugge. "Het verschil was... galactisch. Ik hoopte dat Club met zijn wapens zou strijden: strijd en veel druk op de man in balbezit. Helaas werden ze vanaf minuut één opgegeten", vertelt de Senegalees aan RTBF.

"Als Mbappé 15 à 20 meter heeft om in te lopen, dan zie je hem niet meer terug. Club Brugge had de pech dat het op een erg hongerig PSG is gebotst. Tactisch en technisch waren ze superieur", aldus Fadiga.

Fadiga wijst de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig als kentering aan in de campagne van blauw-zwart. "Ik moet bekennen dat ik toen diep teleurgesteld was in de houding van Club. Dat je in Parijs ten onder gaat, is de logica zelve. Maar thuis tegen RB Leipzig was Club Brugge nergens."