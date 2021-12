Clement legt uit waarom hij Cisse Sandra ook tegen PSG liet starten: "We hebben een structuur nodig voor de komende maanden"

Philippe Clement had toch wel een verrassing in zijn basisopstelling tegen PSG. De 17-jarige Cisse Sandra mocht starten.

Clement liet de ervaren Vormer op de bank en ook Van Der Brempt kreeg geen nieuwe kans. "We wilden 4-3-3 spelen om dezelfde structuur te behouden", legde Clement uit. "Een ander systeem was minder herkenbaar geweest en we moeten hierop verder bouwen. Cisse had daarvoor het beste profiel."

Dat systeem zal normaal gezien niet meer wijzigen de komende tijd. "We moeten nieuwe jongens inpassen en dat moet in een bepaalde structuur zijn. We moeten op iets kunnen terugvallen. Het was voor Cisse een hele ervaring. Hij heeft mooie dingen laten zien en ook wat mindere. Maar hij is ook in een goeie scoringspositie gekomen. Hij zal groeien, net als Charles. Die zijn eerste match is ook niet meer vergelijkbaar met wat hij nu laat zien."