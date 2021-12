Mignolet moet zich 18 keer omdraaien in 4 matchen: "Dit was toch even iets heel anders dan in de heenmatch"

't Is hem nog nooit eerder overkomen, maar Simon Mignolet moest zich in vier wedstrijden 18 keer omdraaien. Da's veel voor een topdoelman. "Maar dit weegt niet meer op mij dan op de anderen", verzekerde hij.

"We proberen daar samen mee om te gaan - ik ben deel van het geheel. We willen gewoon punten pakken of doorgaan, zoals deze week tegen Racing Genk. Ook tegen Seraing slikken we doelpunten, maar winnen we. Dat is voor mij het belangrijkste", klonk het bij de doelman.

Mignolet analyseerde ook even heel de campagne. “We hebben twee zeer mooie wedstrijden gespeeld en dat is een stap vooruit. Maar we moeten ook toegeven dat het in de wedstrijden nadien net iets te weinig was. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe de tegenstander is omgegaan met ons. Dat zie je vandaag ook. Je had kunnen denken dat PSG op z’n lauweren zou rusten, maar als je ziet hoe ze beginnen dan is dat toch een ander verhaal dan bijvoorbeeld in de heenmatch. Zo simpel is het.”