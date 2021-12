Bruggeling maakt indruk in Parc des Princes: "Met kop en schouders bovenuit"

Het was opnieuw een harde noot om kraken voor Club Brugge in de Champions League. Toch was er één speler die wel de nodige indruk maakte.

De 4-1-nederlaag komt hard binnen bij Club Brugge. Veel lof was er achteraf wel voor Noa Lang. Hij lag ook mee aan de basis van de tegengoal van Mats Rits en zette geregeld enkele Parijzenaars te kijken.

Dat hebben ze in Nederland ook fijntjes opgemerkt. "Hij speelde echt een puike partij. Hij heeft zijn voeten weer laten spreken. Hij gaf de assist, maar dat was niet het enige. Hij was bij veel creativiteit betrokken", zei Ronald de Boer bij Ziggo Sport. "Hij was vaak de aangever en de initiatiefnemer. Het is een heel jonge jongen, maar hij steekt er ook in deze wedstrijd met kop en schouders bovenuit."

De Boer ziet voor Lang een mooie carrière weggelegd. "Nou, hij heeft de wapens. Als je zijn balcontrole ziet, hij maakt goals, geeft assists. Dus in potentie zit hier een hele goede voetballer in, maar dit is maar het begin."