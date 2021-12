Analist maakt rekening van Philippe Clement na Champions League van Club Brugge

Het avontuur zit erop voor Club Brugge. Niet alleen in de Champions League, maar ook in Europa voor dit seizoen.

Analist Eddy Snelders maakt een rapport op voor de trainer van Club Brugge. “Je kunt Philippe Clement niet buizen voor deze campagne. Iedereen weet dat je tegen PSG en Manchester City geen wonderen mag verwachten”, zegt hij op Sporza.

Het hoogtepunt kwam er in Leipzig. “Voor de match in Leipzig verdiende hij een 8 op 10 - daar zagen we de beste 45 minuten ooit van Club op dit niveau. Alleen die thuismatch… Dat was een zware buis op zijn rapport. De toegevoegde waarde van Clement is geleidelijk aan weggeëbd.”

Voor Snelders deed Clement wat hij moest doen. “Clement mag nog steeds de ambitie hebben om ooit een buitenlands club te coachen. Alleen zullen die constantere prestaties verwachten. Naarmate de Champions League vorderde, is Clement daar niet in geslaagd. Ook de kwestie-Vormer speelde constant mee. De trainer heeft zich daar consequent aan de afspraken gehouden. De eerste twee matchen viel dat enorm mee, nadien een pak minder.”