Als kaartenhuisje ineengezakt: "Daardoor is Club van stabiele ploeg naar onsamenhangend geheel gegaan"

Club Brugge kon in zijn Europees avontuur van dit seizoen niet overwinteren. Met een stevige nederlaag werd de Champions League afgesloten.

Op Jan Breydel hadden ze het graag anders gezien, maar na een goede start van de campagne zakte het Brugse kaartenhuisje volledig in. "Grote tegenvaller was het enorme verval bij de defensie van Club. Daardoor zijn ze van een stabiele ploeg naar een onsamenhangend geheel gegaan. Niet alleen in de Champions League, maar eveneens in de Belgische competitie", zegt Eddy Snelders bij Sporza.

Ook Mignolet gaat niet vrijuit volgens de analist. "Het is straf dat Club plots met een onzekere verdediging én doelman zit. Normaal is Simon Mignolet altijd een voorbeeld op vlak van strijdvaardigheid en daadkracht. De laatste matchen kunnen we dat niet meer zeggen. Hij zit duidelijk in een mindere periode."

Snelders gaat door met namen noemen. "Dat geldt voor het volledige defensieve compartiment. Nsoki en Sobol zijn toch door de mand gevallen in deze campagne. Ook Hendry was de laatste weken beduidend minder. Zelfs Van der Brempt stelde teleur. Enkel Mata ontgoochelde niet, maar haalde evenmin het niveau van in zijn beste periode."