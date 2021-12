Clement maakt voorlopige afrekening na CL-campagne: "Ik geef ons een zes of zeven op tien"

Hoe moet de CL-campagne van Club Brugge geëvalueerd worden? Philippe Clement wist niet meteen goed wat hij er moest op antwoorden.

"Het is wel vroeg om die vraag te stellen. Ik vind dat moeilijk zo kort na de wedstrijd. Ik denk dat ik toch een zes of een zeven op tien zou geven. Deze campagne is een rollercoaster geweest. We hebben twee exeptionele wedstrijden gespeeld tegen PSG en Leipzig. Maar daarna kwam de wereldklasse boven. We hebben tegen twee van de beste ploegen van de wereld gespeeld. En tegen een subtopper. Om tegen zulke geweldige spelers te winnen, heb je een superdag nodig. Daarin moet je zelf ook efficiënt zijn dan en dat waren we vandaag niet."

Dit zijn ongelooflijke lessen geweest voor onze jonge spelers

En dat was tegen PSG langs beide kanten van het veld niet het geval. "Puur emotioneel zou het een groot verschil gemaakt hebben als je hier met een punt was geëindigd. Onze tweede helft was wel beter, maar als je na zeven minuten al 2-0 achterstaat, dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar we moeten naar het geheel kijken. We hebben die vier punten niet gestolen. Deze ervaring moet ons beter maken. Het is een geweldig interessante campagne geweest."

Eentje waarin Clement ook de jeugd kansen heeft gegeven. "Dit zijn ongelooflijke lessen geweest voor onze jonge spelers. Bij Charles (De Ketelaere, nvdr.) was het zijn derde campagne en dan zie je ook dat hij nu véél beter voor de dag komt dan in die eerste match. Als je ziet welke stappen hij zette de voorbije twee jaar... Als je er de juiste lessen uit trekt, gaan we hier sterker uitkomen."