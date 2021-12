Mbappé had er zin in en dan is hij onhoudbaar: "Een Champions League-match laten we niet zomaar liggen"

Als Kylian Mbappé er zin in heeft, is er weinig aan te doen. Dat ondervond ook Club Brugge in de eerste helft. De 21-jarige aanvaller scoorde twee keer in de eerste zes minuten en gaf ook nog een cadeautje aan maatje Messi.

Bij Club Brugge leefde de hoop dat het reeds geplaatste PSG de match wat gemakzuchtig zou opnemen. Niets was minder waar. De Parijzenaars kwamen in vol ornaat aan de aftrap en maakten het ook heel snel af. "De Champions League blijft de Champions League. Het is een belangrijke competitie. We kunnen ons niet veroorloven om daarin zomaar een match te laten schieten. Deze match laat ons toe onszelf terug te vonden. We speelden een goeie match en waren betrokken." De Champions League is een hoofddoel voor de eigenaars, dat ze tot nu toe nog hebben kunnen waarmaken. "We hebben nu twee maanden om te werken aan onze automatismen en om sterker terug te komen", besloot Mbappé.