Club verliest met 0-2 van Benfica na twee defensieve blunders

Het mocht niet baten voor Club Brugge. De Belgische landskampioen ging met 0-2 ten onder tegen de Portugezen van Benfica. Schlemielen van de dag waren Jack Hendry en Bjorn Meijer.

Scott Parker verraste (opnieuw) in zijn opstelling voor de kraker tegen Benfica. Niet Nielsen of Rits maar wel Odoi mocht naast Vanaken en Onyedika op het middenveld vertoeven. Vooraan kregen we ook geen Yaremchuk of Jutglà te zien maar zoals tegen Antwerp was Lang opnieuw de diepste man.

Benfica startte vol vertrouwen en was baas in de openingsminuten, toch was het Club dat voor de eerst grote dreiging zorgde. De pijlsnelle Buchanan trapte na een knappe rush vanuit een scherpe hoek op doel maar vond doelman Vlachodimos op zijn weg. Na zo'n 20 minuten kwam dan toch het gekende spel van Benfica boven water. Aursnes kon balverlies van Mata niet afstraffen en even later kopte Antonio Silva vanop de kleine baklijn onbegrijpelijk over het doel van Mignolet. Club kreeg het knap lastig en kwam enkele keren goed weg, zeker wanneer Rafa Silva een knappe steekpas van Joao Mario tegen de paal devieerde en even later zijn schot door Mignolet in hoekschop geduwd zag worden.

Met de rust in zicht kreeg Club nog een vrije trap op een aangename plek nadat Otamendi Lang foutief afstopte en daarvoor een geel karton ontving. Lang borstelde de vrije trap op het hoofd van Odoi die de 1-0 tegen de netten kopte maar de lijnrechter en de VAR beslisten daar helaas anders over. Rusten geblazen met de brilscore.

De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of Benfica had opnieuw het openingsdoelpunt aan de voet. Ramos devieerde een voorzet met zijn knie en zag de bal maar net naast het doel van Mignolet vliegen. Het openingsdoelpunt volgde snel. Hendry kwam te laat en trapte Ramos aan in de zestien, strafschop voor Benfica. Mignolet zat er nog met de vingertoppen bij maar zag de bal uiteindelijk via de lat in doel eindigen.

Benfica verkeerde gewoonweg in een betere vorm en dat uitte zich op het veld. Benfica voetbalde frivool terwijl de slordigheden opstapelden bij Club. In de slotminuten snoepte Neres de bal te simpel af van Meijer waardoor hij de 0-2 gemakkelijk kon binnenschuive,. Het magere slotoffensief van Club kon het tij niet keren. Club verliest met 0-2 en staat voor een loodzware opdracht in Lissabon.