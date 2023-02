Politie niet te spreken over aanpak van ticketverkoop Club Brugge: "Dringende evaluatie nodig"

Woensdagavond waren er voor, tijdens en na het duel tussen Club Brugge en Benfica enorm veel problemen.

Heel wat supporters van Benfica vertoefden ‘s middags in het Brugse centrum, maar bleken uiteindelijk geen ticket voor de match te hebben.

“Bij gerichte verkeerscontroles op diverse locaties konden we voor de match meerdere wagens tegenhouden waarbij pyrotechnisch materiaal werd gevonden, dat meteen in beslag werd genomen”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie, aan Het Nieuwsblad.

“Samen met de Portugese spotters hebben we ook tijdig hun harde kern kunnen identificeren, die zich ophield in de stad. Profielen met een hoog risico zonder geldig ticket - of met een ticket tussen de thuisfans - hebben we bestuurlijk aangehouden tot na de match. Het ging om 25 meereizende fans.”

En de problemen kwamen ook tijdens de match, toen bleek dat veel Portugese supporters in de vakken van blauwzwart zaten. “In het stadion was er door de vermenging van de supporters best wel wat spanning voelbaar, na de match was er een hevige confrontatie . Gelukkig konden we snel tussenkomen en erger voorkomen. Twee inspecteurs raakten daarbij lichtgewond.”

Er wordt dan ook aangedrongen bij Club Brugge om op heel korte termijn tot een evaluatie over te gaan, want dit mag in de toekomst niet meer gebeuren.