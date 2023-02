Club-voorzitter Bart Verhaeghe ziet België stilstaan: "Moed en durf worden afgestraft"

Het stadiondossier zorgt voor flink wat frustratie bij Club Brugge. Vooral bij Bart Verhaeghe, die al vele jaren de droom heeft van een nieuwe voetbaltempel te bouwen. Maar hun omgevingsvergunning werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting.

De voorzitter/ondernemer weet zich zelf geen raad meer met de toestand in België. Bouwen is voor elke voetbalclub quasi onmogelijk geworden. Ook Union SG kent immers dezelfde problemen. "Dit is een avondland geworden", zuchtte een teleurgestelde Verhaeghe gisteren bij VTM Nieuws. "Er gebeurt niets meer in Vlaanderen. En dan heb ik het niet enkel over ons stadion, maar over heel veel zaken."

Verhaeghe doet ook veel zaken in het buitenland en ziet België blijven stilstaan terwijl er in de ons omringende landen zwaar geïnvesteerd wordt in infrastructuur. “Ik kijk met steeds vreemdere ogen naar dit land. België mist ambitie, positiviteit en kracht vooruit. Moed en durf worden in deze samenleving afgestraft. Maar ik weiger mij daar bij neer te leggen. We gaan ons best doen dat het stadion in orde komt.”

Club legt zich dus niet neer bij de gang van zaken, maar weet ook dat het een aartsmoeilijk dossier wordt. Ze weten dat ze op tegenstand van buurtbewoners en actiegroepen gaan blijven stuiten.