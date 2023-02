René Vandereycken kritisch: "Waarom doet Parker dat niet?"

Gewezen bondscoach René Vandereycken heeft heel wat ervaring opgedaan op het hoogste niveau. En dus heeft hij ook topmeningen.

Vandereycken analyseerde de wedstrijd tussen Club Brugge en Benfica, die door de Portugezen met 0-2 werd gewonnen.

Geen verbetering

"Op defensief vlak was het goed, maar offensief zijn ze nu toch al twee maand niet goed genoeg", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad.

"Er is geen verbetering te zien. Ik zou sneller en anders wisselen. Waarom niet Jutgla en Yaremchuk samen inbrengen?"