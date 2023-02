Oordeel over Noa Lang: "Mooi om naar te kijken, maar niet efficiënt"

Club Brugge verloor woensdagavond in de Champions League met 0-2 van Benfica.

Op Jan Breydel hadden ze best wat anders verwacht dan de 0-2-nederlaag tegen Benfica in de heenwedstrijd van de achtste finale in de Champions League.

Scott Parker koos voor een onuitgegeven elftal, met Noa Lang als valse negen. “Lang verlaat wel vaak zijn positie centraal voorin, maar opvallend vond ik dat het plots beter liep dan in de competitie de voorbije weken het geval was met dezelfde veldbezetting”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

“Als hij toen als valse negen speelde en uitweek naar de zijkanten, was er niemand meer voor de goal. Dat was ook nu het geval, al kwamen er eigenlijk ook amper voorzetten van de flanken. Lang leed wel bijna geen balverlies, maar echt gevaar creëerde hij niet. Zijn dribbels zijn mooi om naar te kijken, maar ze zijn niet zo efficiënt.”

Al had dat ook zijn voordelen voor blauwzwart. “Aangezien Lang zo vaak zijn positie verlaat, vond Club sneller de vrije man elders op het veld. Hierdoor was de balcirculatie van de thuisploeg eigenlijk wel goed – zeker in de eerste twintig minuten van de partij.”