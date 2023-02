🎥 Supporters Benfica nemen Jan Breydel helemaal in, tot onvrede van blauw-zwarte supporters (die vaker net hetzelfde doen)

De support van de Portugese fans in Brugge was fenomenaal. En opvallend: er waren wel héél veel supporters.

Benfica fans were singing “esta merda é toda nossa allez/this shit (stadium) is all ours allez.” And Rui Costa joined in

De fans bleven niet enkel beperkt tot het uitvak. Er waren ook heel wat supporters die in de thuisvakken zaten van blauw-zwart.

Tot onvrede van de Brugse supporters, al doen ze zelf doorheen het seizoen soms ook niet anders. Onder meer in Zulte Waregem zaten er onlangs en zoals wel vaker supporters van blauw-zwart in de familietribune van de thuisploeg.

Benfica fans just took over the stadium of Club brugge in the #championsleague..



Goals, VAR Drama, Pyro and LIMBS...